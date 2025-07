Les forces gouvernementales prennent un village druze aux abords de Soueïda | Direct

Des membres armés de la communauté druze de Syrie assistent aux funérailles de sept personnes tuées lors d’affrontements avec les forces de sécurité syriennes, à Damas, le 30 avril 2025. Photo Louai Beshara/AFP

Des affrontements font 37 morts à Soueïda, ville à majorité druze

Des affrontements entre tribus bédouines et combattants locaux dans la ville à majorité druze de Soueïda, dans le sud de la Syrie, ont fait 37 morts, a rapporté hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Le ministère de l'Intérieur a exprimé dans un communiqué sa « profonde inquiétude » après les heurts qui ont fait selon lui « plus de 30 morts et près de 100 blessés » dans le quartier d'al-Makous, dans l'est de Soueïda. Le ministère a annoncé l'intervention d'unités de police, « en coordination avec le ministère de la Défense, pour résoudre le conflit, arrêter les affrontements, imposer la sécurité, poursuivre les responsables de ces incidents et les déférer devant la justice compétente ». Ces affrontements sont intervenus « sur fond de tensions accumulées lors de périodes précédentes », a-t-il précisé.

