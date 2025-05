Des journalistes vedettes d’al-Jadeed démissionnent après un reportage controversé sur le mausolée de Nasrallah

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Mariam el-Bassam, responsable des informations et des programmes politiques à al-Jadeed, ainsi que plusieurs autres journalistes ont démissionné en signe de protestation après la diffusion par la chaîne télévisée, la semaine dernière, d’un reportage controversé sur le mausolée de l’ancien chef du Hezbollah assassiné, Hassan Nasrallah, selon un employé de la chaîne qui a parlé à L’Orient Today ce vendredi sous couvert d’anonymat. La séquence de neuf minutes, diffusée vendredi dernier lors d’un talk-show animé par Joséphine Dib, n’aurait pas été produite par al-Jadeed et « ne reflétait pas sa position éditoriale », selon une clarification de la chaîne rapportée par le site d’information al-Modon. Le reportage affirme que « des dizaines de millions de dollars » ont été dépensés pour l’acquisition du terrain et la...