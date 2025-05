Trump a rencontré le ministre israélien des Affaires stratégiques, en charge des négociations sur les otages | En direct

Trump a rencontré le ministre israélien des Affaires stratégiques

Le président américain Trump s’est entretenu avec le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, un des hommes de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a rapporté Axios. Cette rencontre confidentielle a eu lieu jeudi à la Maison-Blanche, précise le média américain, citant deux sources informées de la réunion, qui indiquent que les discussions ont abordé les négociations en cours entre Washington et Téhéran, et des nouveaux plans d’Israël concernant son offensive contre la bande de Gaza.

Cette entrevue a eu lieu quelques jours avant la quatrième séance des pourparlers sur le nucléaire iranien entre responsables américains et iraniens, dimanche à Oman, et en amont de la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient qui débutera lundi prochain. « Nous avons été choqués que l'administration Trump ne nous ait rien dit et que nous l'ayons appris par la télévision », a déclaré un responsable israélien à Axios. à propos de l’accord de cessez-le-feu conclu cette semaine par Washington avec les rebelles houthis, peu après d’importantes frappes israéliennes sur un port important du Yémen et l’aéroport de Sanaa en réponse à des tirs de missiles houthis ayant visé l'aéroport international de Tel Aviv.