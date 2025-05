Trump appelle à un "cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours" en Ukraine

Donald Trump a appelé jeudi sur son réseau Truth Social à un "cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours" en Ukraine. La Russie comme l'Ukraine "devront rendre des comptes" et "si le cessez-le-feu n'est pas respecté, les États-Unis et leurs partenaires imposeront d'autres sanctions", a menacé le président américain, peu après un appel téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a jugé qu'un cessez-le-feu devrait déboucher sur une "paix durable" et promet de "rester engagé" dans les discussions en ce sens. Donald Trump avait peu après son retour au pouvoir lancé des discussions avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. S'il s'est dans un premier temps montré particulièrement impatient face à Volodymyr Zelensky, le républicain a depuis un peu radouci le ton envers l'Ukraine, laquelle a ratifié jeudi un accord avec les États-Unis sur les minerais, à la grande satisfaction de Donald Trump. Le président américain a plus récemment également montré des signes de frustration envers Vladimir Poutine. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



