Une fête du cœur et de la solidarité en sourires et bienveillance

Pour fêter les 28 ans de l’association Les Petits Soleils même, les minéraux souriaient de plaisir au musée Mim, témoins de la ténacité et de la résilience d’un peuple dont la solidarité arrive à dépasser toutes les souffrances. De l’enthousiasme et de la joie étaient au rendez-vous pour les enfants présents à l’évènement. Des gourmandises préparées avec bonheur ainsi que des dédicaces de livres de Noha Baz, De miel et de lait, cinq fois nominé aux World Gourmand Awards, et Les saveurs du Levant, deux fois nominé également pour le Gourmand Award de la paix, étaient aussi au programme. Les revenus de ces dédicaces ont été intégralement versés aux familles de l’association Les Petits soleils qui soutient actuellement 180 familles par mois. Rien n’était assez beau pour donner de l’espoir à ces enfants que l’association voit grandir et auxquels elle veut donner un meilleur avenir. Un public choisi a été totalement captivé par les explications précieuses de Salim Eddé qui sait placer une anecdote sur chaque pièce de sa collection privée exposée au musée Mim. Émerveillés par ce dialogue avec la terre, les mets, les sourires et la joie ensoleillée des enfants, tous les présents sont repartis avec des étoiles dans les yeux et le cœur. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Pour fêter les 28 ans de l’association Les Petits Soleils même, les minéraux souriaient de plaisir au musée Mim, témoins de la ténacité et de la résilience d’un peuple dont la solidarité arrive à dépasser toutes les souffrances. De l’enthousiasme et de la joie étaient au rendez-vous pour les enfants présents à l’évènement. Des gourmandises préparées avec bonheur ainsi que des dédicaces de livres de Noha Baz, De miel et de lait, cinq fois nominé aux World Gourmand Awards, et Les saveurs du Levant, deux fois nominé également pour le Gourmand Award de la paix, étaient aussi au programme. Les revenus de ces dédicaces ont été intégralement versés aux familles de l’association Les Petits soleils qui soutient actuellement 180 familles par mois.Rien n’était assez beau pour donner de l’espoir à ces...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte