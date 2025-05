Coral dynamise le Beirut Sports Festival et lance sa nouvelle application mobile

La société Coral a marqué de sa présence la troisième édition du Beirut Sports Festival (BSF), tenue au Forum de Beyrouth du 30 avril au 4 mai. En tant qu’un des parrains principaux de l’événement, la société a réaffirmé son engagement durable en faveur du sport, de la jeunesse et des initiatives nationales.

L’édition 2025 du BSF a connu un franc succès, attirant plus de 70 000 visiteurs et rassemblant 24 fédérations sportives libanaises célébrant le sport, la santé et le bien-être. À cette occasion, Coral a dévoilé sa nouvelle application mobile « CORAL Lebanon », disponible sur Apple Store et Android. Conçue sous forme de jeu évolutif, l’application propose aux utilisateurs un parcours ludique à plusieurs niveaux, avec à la clé des avantages concrets, notamment un système de remboursement à partir du deuxième palier ainsi que des jeux réguliers permettant de remporter des lots au fur et à mesure du passage des utilisateurs dans les stations Coral.

Le stand de Coral, situé au cœur du festival, a accueilli plus de 5 000 visiteurs venus télécharger et découvrir l’application. Point d’orgue de l’événement : un tirage au sort électronique, organisé en partenariat avec la Loterie nationale libanaise, qui a vu Jeanine Awad remporter une mobylette Vespa.

Oscar Yamin, PDG de Coral, a souligné : « Nous sommes fiers de la participation active de Coral à cet événement majeur, qui incarne parfaitement nos valeurs : la santé, l’engagement social et le soutien à la jeunesse. Notre action s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) promus par le UN Global Compact Network, et plus particulièrement dans le troisième pilier relatif à la santé et au bien-être. Nous confirmons donc notre statut d’acteur engagé et profondément enraciné dans le tissu national. Notre soutien au sport et à la jeunesse est une composante essentielle de notre mission, au service d’un avenir plus dynamique et durable pour le Liban. »