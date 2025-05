Le Beauty and Wellbeing Forum consacre Beyrouth comme capitale du bien-être et de la beauté

La seconde édition du Beauty and Wellbeing Forum s’est conclue avec succès au Seaside Arena, Beyrouth, affirmant sa position comme le premier événement de ce genre au Liban à réunir la beauté, la santé mentale et le bien-être physique sous un même toit. S’étendant sur plus de 10 000 mètres carrés, le forum a attiré des milliers de visiteurs de tous âges.

Pendant quatre jours, le forum a servi de plateforme de rencontres entre spécialistes de la médecine, de la nutrition, de l’esthétique, du sport et de la psychothérapie. Des institutions locales et internationales y ont présenté les dernières avancées en matière de santé, de bien-être et de soins holistiques. Le forum a également connu une forte participation d’influenceurs du domaine de la beauté et de la santé mentale, accueilli un espace dédié aux enfants et proposé une série de conférences interactives, de séminaires et de témoignages de vie.

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’organisation, à la richesse du contenu et à la diversité des exposants. Nombre d’entre eux ont souligné que cette initiative est nécessaire au Liban, notamment face aux pressions quotidiennes auxquelles la population est confrontée.

À la clôture du forum, la fondatrice de l’événement, Hanadi Dagher, a prononcé un discours de remerciement à l’attention des sponsors officiels et de toutes les personnes ayant cru au projet depuis ses débuts. Elle a également salué la participation des médecins, experts, exposants, ainsi que des établissements éducatifs et médicaux qui ont contribué au succès de ce rendez-vous. Mme Dagher a affirmé que le forum « n’est plus simplement une exposition, mais est devenu un mouvement qui remet en lumière l’importance du bien-être mental et physique. »