Pour l'ONU, le nouveau plan israélien pour Gaza "aggrave les inquiétudes" sur la capacité des Palestiniens à y vivre

Le chef des droits humains des Nations unies a estimé mercredi que le nouveau plan de conquête de Gaza présenté par Israël « aggrave les inquiétudes » sur la capacité des Palestiniens à continuer à vivre dans le territoire palestinien « en tant que groupe ». Volker Türk souligne en particulier le transfert forcé de la population dans le sud du territoire palestinien ou les menaces d'expulser les Palestiniens hors de Gaza exprimées par des responsables israéliens.

« Les plans annoncés par Israël de transférer de force la population de Gaza vers une petite zone dans le sud de la bande de Gaza et les menaces des responsables israéliens d’expulser les Palestiniens hors de Gaza aggravent encore les inquiétudes selon lesquelles les actions d’Israël visent à infliger aux Palestiniens des conditions de vie de plus en plus incompatibles avec leur existence continue à Gaza en tant que groupe », écrit M. Türk dans un communiqué. Il dénonce une nouvelle fois le blocus humanitaire total imposé par Israël depuis début mars, selon les autorités israéliennes pour forcer le mouvement islamiste Hamas à libérer les otages qu'il détient encore.

« Les habitants de Gaza sont déjà privés de tous les biens de première nécessité, notamment de nourriture, et Israël attaque sans relâche les cantines communautaires et ceux qui tentent de maintenir un minimum d'ordre public », écrit M. Türk, qui a été déclaré persona non grata en Israël. « Toute utilisation de la famine comme méthode de guerre constitue un crime de guerre », poursuit-il. « La seule solution durable à cette crise réside dans le plein respect du droit international, notamment tel qu’énoncé par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 2024 et ses ordonnances sur les mesures conservatoires ».

Lundi, le gouvernement israélien a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la « conquête » de la bande de Gaza et le déplacement massif de sa population à l'intérieur du territoire. Plusieurs pays ont condamné ce plan et appelé à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée dans le territoire. « Gaza sera totalement détruite », a affirmé mardi le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, interrogé sur sa vision de l'après-guerre à Gaza.

Après avoir été déplacée vers le sud, la population gazaouie commencera à « partir en grand nombre vers des pays tiers », a-t-il dit lors d'un colloque dans la colonie israélienne d'Ofra, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.