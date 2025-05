Gaza: Israël approuve "la possibilité d'une distribution humanitaire" (source officielle israélienne)

Le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi la possibilité d'une "distribution humanitaire si nécessaire" dans la bande de Gaza soumise à un blocus israélien, a indiqué une source officielle israélienne.

"Le cabinet a également approuvé à une large majorité la possibilité d'une distribution (d'aide) humanitaire, si nécessaire, afin d'empêcher le Hamas de prendre le contrôle des approvisionnements", a expliqué la source qui précise que lors de la réunion, les membres du cabinet ont estimé qu'il y avait "actuellement suffisamment de nourriture à Gaza". Des organisations d'aide internationale disent manquer de tout dans une bande de Gaza ravagée par plus d'un an et demi de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.

