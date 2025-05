La Défense civile annonce 19 morts dans plusieurs frappes israéliennes sur Gaza-ville et Beit Lahiya

La Défense civile dans la bande Gaza a annoncé lundi la mort de 19 personnes dans plusieurs frappes israéliennes dans le nord du territoire palestinien, selon un porte-parole de ce service de secours.

« Nos équipes ont trouvé 15 martyrs et 10 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes, à la suite d'une frappe israélienne contre trois appartements (...) au nord-ouest de la ville de Gaza », a précisé à l'AFP le porte-parole, Mahmoud Bassal. Par ailleurs, « quatre martyrs et quatre blessés ont été extraits d'une maison (...) dans la ville de Beit Lahiya », dans le nord de la bande de Gaza, a-t-il ajouté.