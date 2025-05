Leila Solh Hamadé inaugure le bâtiment municipal de Zaarouriyé et rénove son dispensaire

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a inauguré le dispensaire de santé relevant de la municipalité de Zaarouriyé, dans la région de l’Iqlim el-Kharroub dans le caza du Chouf, après que la Fondation al-Walid ben Talal a contribué à sa construction et à son équipement partiel, mais aussi à la rénovation du bâtiment de la municipalité.

L’ancienne ministre a été accueillie par le président de la fédération des municipalités de l’Iqlim el-Kharroub-Sud, le président de la municipalité de Zaarouriyé Salam Osmane, ainsi que des membres du conseil municipal, un grand nombre d’élus et de moukhtars des environs.

Quelques extraits vidéo des projets précédemment réalisés par la Fondation al-Walid ben Talal dans les régions de l’Iqlim el-Kharroub ont été présentés. Des discours de remerciements ont été prononcés en hommage à Leila Solh Hamadé et à son défunt père, l’ancien Premier ministre Riad Solh.

Leila Solh Hamadé a quant à elle déclaré : « Ma question constante adressée à la plupart des municipalités des régions et à toutes les associations rurales est la suivante : « Y a-t-il un dispensaire dans la localité ? » Et, chose étonnante et douloureuse, la réponse quasi permanente est négative. Or ma conviction à ce sujet est ferme : les soins de santé sont un droit pour chaque être humain. Nous naissons tous égaux devant Dieu, mais en grandissant, certains ne peuvent pas se soigner et meurent par manque de médicaments, tandis que d’autres peuvent se faire soigner où bon leur semble. C’est révoltant. Il est interdit qu’il y ait une discrimination de classe en matière de santé : les gens doivent être égaux à cet égard. »

À la fin de la rencontre, la ministre Solh a reçu une plaque honorifique du conseil municipal.