Naïm Kassem rejette tout projet de normalisation avec Israël ; 11 morts dans une frappe israélienne à Khan Younis | En direct

Aucun incident n’a été rapporté par notre correspondant au Liban-Sud cette nuit, où l’armée israélienne occupe encore cinq points stratégiques.

En revanche, ce matin, l’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse en direction de la périphérie de Kfarchouba (caza de Hasbaya) depuis sa position de Ramtha. Un hélicoptère israélien équipé d’un haut-parleur a également menacé les agriculteurs de la région de Majidié (même caza), leur demandant de ne pas utiliser de motos.

Dans la Békaa, le médecin et activiste chiite Hady Mrad, opposé au Hezbollah, a indiqué sur X que son domicile à Brital (caza de Baalbeck) avait été ciblé par une roquette "tirée par des ennemis de l’intérieur (...) qui œuvrent à la destruction de l’État et rejettent l’unité du peuple de cette nation". Le médecin a publié une vidéo de son domicile pour montrer les dégâts causés par le tir, et a appelé le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam à se pencher sur cet incident.