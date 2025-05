Une soirée « tacos au poulet », comme une délicieuse invitation au voyage

Au Mexique, il existe des « tacos arabes » qui sont préparés… avec de la viande de porc. Au Liban, les fajitas sont servies sous forme de sandwich avec du pain blanc moelleux et une mayonnaise verte fluorescente.

Quelque part de l’autre côté de l’océan, les choses se sont perdues en interprétations, chaque pays, chaque culture trouvant la sienne, comme ils le peuvent. Pourtant, les deux plats expriment parfaitement la nostalgie et l’envie de ces personnes de recréer et retrouver le goût de leur pays, loin de leurs repères, avec un accès à des ingrédients souvent très différents. Les poivrons fumés séchés, par exemple, sont pratiquement introuvables au Liban, alors qu’ils sont indispensables à la préparation de salsas et autres marinades de style mexicain. Alors, on s’adapte !

Pour retrouver ce goût fumé, nous avons utilisé des ingrédients trouvés dans les dekenet ou autre légumiers de quartier.

Recette pour 4 personnes

Temps de préparation : 1 heure

Difficulté : facile





INGRÉDIENTS

Pour le poulet :

1 kg de poitrines de poulet désossées et sans peau (ou cuisses), coupées en tranches

1 cuillère à soupe de cumin en poudre

2 cuillères à café de coriandre en poudre

1 cuillère à soupe d’origan séché

3 gousses d’ail

1 cuillerée à soupe de paprika fumé

1 cuillerée à café de poivre noir

Jus d’un citron

Jus d’une orange

1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre de pomme

Un gros oignon jaune, finement tranché

1 cuillerée à soupe d’huile d’olive

Sel au goût.





Pour la « salsa » :

3 poivrons rouges, coupés en deux

1 à 4 piments rouges (selon votre tolérance aux épices), coupés en deux

4 grosses tomates rouges mûres, coupées en deux

1 gros oignon pelé, coupé en deux

4 gousses d’ail pelées

½ tasse de coriandre hachée

½ cuillère à café de poivre noir

Le jus d’un citron

Le jus d’une orange

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

Sel au goût.

Garnitures, selon vos envies :

Un bol de fromage blanc émietté

Un bol d’oignons rouges émincés

Un bol de jalapenos marinés en fines tranches

Un bol de coriandre hachée

Un avocat découpé en tranches

Un bol de tomates en dés

Quartiers d’un citron ou un lime

Sauce piquante

Un bol de labné ou de sour cream.

12 tortillas.





PRÉPARATION

Pour mariner le poulet, placez-le dans un grand bol avec les épices, les jus d’orange et de citron, le vinaigre et les oignons émincés. Massez bien le poulet et laissez-le mariner (entre 30 minutes et une heure).

Disposez les poivrons (côté peau vers le bas), les piments, les tomates (côté peau vers le bas) et l’oignon (côté coupé vers le bas) dans un plateau allant au four. Allumez le four à 230 °C (jusqu’à la température maximale de votre four) et placez le plateau sur la grille la plus basse possible. Laissez rôtir jusqu’à ce que la peau des tomates soit noircie (au moins 25 minutes, selon la température de votre four).

Placez les légumes rôtis dans un robot culinaire ou un mixeur avec le reste des ingrédients de la sauce, l’ail, la coriandre, le citron, l’orange et le vinaigre. Mixez jusqu’à obtenir la consistance souhaitée et goûtez l’assaisonnement. Si la sauce manque d’acidité, ajoutez une pincée de citron. Pour plus de douceur, ajoutez une cuillère de miel ou de confiture. Si vous l’aimez un peu plus épicée, ajoutez plus de piment. Créez votre propre recette. Une fois que vous avez atteint le bon niveau de piquant et de douceur, mettez de côté.

Pour le poulet, faites chauffer une grande poêle sur la cuisinière. Ajoutez l’huile d’olive. Placez les tranches de poulet dans la poêle. Ne pas surcharger la poêle. Faites cuire pendant 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit doré du premier côté. Retournez-le et faites-le cuire pendant encore 3-4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Retirez les morceaux de poulet et placez-les dans une assiette. Répétez l’opération avec les autres morceaux de poulet. Une fois que tout le poulet est cuit, faites chauffer le reste de la marinade et les oignons dans la poêle à frire.

Servez en disposant les ingrédients choisis dans des petits bols pour ajouter à l’ensemble des parfums et des couleurs.