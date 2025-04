Israël: des avions de lutte contre les incendies vont arriver d'Italie et de Croatie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi l'arrivée imminente de trois avions d'Italie et de Croatie pour aider à lutter contre les importants incendies déclenchés principalement à l'ouest de Jérusalem.

"Il a été convenu jusqu'à présent que trois avions provenant d'Italie et de Croatie arriveront en Israël dès que possible", selon un communiqué du bureau du Premier ministre diffusé alors que des incendies importants ravagent plusieurs zones boisées d'Israël et que plusieurs communes ont été évacuées.

